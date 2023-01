Les nouveaux aventuriers du rail

Ils s’appellent eux-mêmes « les aventuriers du rail ». Ce sont de nouveaux entrepreneurs français qui envisagent de lancer leur société ferroviaire souvent là où la SNCF a abandonné le terrain. Principale difficulté : convaincre les acteurs financiers de les accompagner dans leur aventure. Tous ne partent pas avec les mêmes chances de succès.

Inattendu ! Pendant longtemps, on s’est imaginé que l’ouverture à la concurrence du marché ferroviaire allait avant tout attirer les grandes compagnies européennes. On s’aperçoit qu’il y aura aussi de tout nouveaux acteurs, plus ou moins sérieux, parfois en pleine éclosion, qui osent s’aventurer sur un terrain réputé particulièrement ardu. L’un d’entre eux, Alain Gertraud, le président-fondateur de la société Le Train, estime même que « le new deal du ferroviaire ne pourra se faire qu’avec tous », tous ceux qu’il appelle «les aventuriers du rail ».

En plus du Train (qui vise la grande vitesse dans le Grand Ouest), ce sont les Railcoop (société coopérative sortie la première du bois pour proposer la relance d’une ligne délaissée, Bordeaux-Lyon), les Midnight Trains (qui veut réinventer les trains de nuit) ou encore les Kevin Speed (qui envisage un TGV du quotidien reliant Paris à des villes situées à moins de deux heures de la capitale).

« C’est bien une aventure pour les nouveaux venus mais aussi pour tous les acteurs en place, opérateurs, et services chargés d’accompagner le cadre français d’ouverture, en particulier sur l’open ...