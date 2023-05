Grand Prix des Régions 2023 – Les régions surfent sur l’engouement des Français pour le train

Priorité au ferroviaire. C’est ce que dit le gouvernement en annonçant 100 milliards d’euros pour le soutenir. Reste à connaître plus précisément comment et quand ils seront financés. De leur côté, les régions avancent pour améliorer les conditions de transport de leurs TER. Comme le montre cette édition 2023 des Grands Prix des Régions, qui récompensent des réalisations menées au cours des douze derniers mois. Toutefois, les habitudes prises lors des vagues de Covid ont laissé des traces, avec une poursuite du télétravail qui a entraîné une baisse de fréquentation générale des transports publics les jours ouvrés… mais aussi une hausse des transports liés aux loisirs, avec une redécouverte par les Français de leur propre pays et le retour progressif des touristes étrangers. Une tendance dont la région Occitanie, lauréate du Grand Prix 2023, compte bien tirer parti. Mais le potentiel touristique n’est pas la seule des raisons à justifier ce choix, qui s’est basé, comme l’année dernière, sur le jugement des associations fédérées au sein de la Fnaut, attentives à la ponctualité des trains, leur fréquence, leur confort ou encore aux informations données aux voyageurs.

Sept prix thématiques ont également été décernés par notre jury, après des discussions passionnées et passionnantes qui ont vu certaines des nombreuses propositions transmises cette année par les régions, que nous remercions ici, changer de catégorie. De plus en plus, le verdissement des ...